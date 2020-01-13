Стал известен самый несчастливый возраст россиян

Профессор Дартмутского колледжа в США Дэвид Бланчфлауэр выяснил, что самым несчастливым возрастом для жителей развивающихся стран, к которым он относит и Россию, является отметка в 48,2 года.

В рамках исследования Бланчфлауэр изучил соотношение уровня благополучия к возрасту в 132 странах. В итоге ему удалось установить, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья», через которую человек проходит в течение всей жизни, передает Bloomberg.

Согласно этой кривой, самым несчастливым возрастом в развитых странах стала отметка 47,2 года, а в развивающихся – 48,2 года. Исследователь уточняет, что траектория кривой зависит от среднего уровня зарплаты в стране и от продолжительности жизни.

Согласно его исследованию, к развитым странам относятся США, Канада, Япония и Германия, а к развивающимся – Россия, Украина, Польша, Турция, Китай.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет.





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