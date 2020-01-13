В Госдуму внесли проект об амнистии к 75-летию Победы. Под нее подпадает Константин Котов

В Госдуму внесли проект постановления об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Как заявил «МБХ медиа» автор документа депутат Сергей Иванов, под амнистию может попасть фигурант «московского дела» Константин Котов, осужденный по «дадинской статье» (212.1 УК). Его задержали 12 августа, после того как он вышел из полиции после задержания на акции 10 августа. 13 августа ему предъявили обвинение.

По словам Иванова, под амнистию попадает статья 212.1 УК — неоднократное нарушение правил митингов собраний и шествий, и статья 319 УК — оскорбление представителей власти. Иванов также отметил, что относительно статьи 282 — экстремизм — были внесены изменения, и уголовного преследования удастся избежать людям, которые привлекались по этой статьи впервые.

При этом он отметил, что статья 318 УК (применение насилия к представителю власти), по которой осуждены большинство фигурантов «московского дела», под амнистию не подпадает.

Кроме того, под амнистию подпадают ветераны боевых действий, бывшие силовики, участвовавшие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, ликвидаторы последствий взрыва на Чернобыльской АЭС, аварии на «Маяке», награжденные государственными наградами СССР и России.

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Последнее: В Госдуму внесли проект постановления об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. Как заявил «МБХ медиа» автор документа депутат Сергей Иванов, под амнистию может попасть фигурант «московского дела» Константин Котов, осужденный по «дадинской статье» (212.1 УК). Его задержали 12 августа, после того как он вышел из полиции после задержания на акции 10 августа. 13 августа ему предъявили обвинение. По словам Иванова, под […]