«Матери против политических репрессий» подали повторную заявку на шествие в Москве

Движение «Матери против политических репрессий» повторно подало заявку на проведение шествия в поддержку обвиняемых по делам политзаключенных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мать фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева Светлану Пчелинцеву.

«Мы настаиваем на том же маршруте, единственное, мы указали меньшее число людей, в первой заявке было указано до 10 тысяч человек, теперь мы написали до 1000. Дату перенесли на 1 февраля», — рассказала Пчелинцева.

Маршрут шествия планирует пройти от центральной части Новопушкинского сквера, по центральной пешеходной части Тверского бульвара, через Никитские Ворота и Большую Никитскую улицу, Арбатские Ворота, улицу Новый Арбат и Гоголевский бульвар.

Первую заявку оргкомитет подал 9 января, шествие должно было пройти 25 января, однако департамент безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы отказал в согласовании запрошенного маршрута, пояснив, что массовая акция будет мешать движению не участвующих в нем граждан. Акцию предложили перенести на улицу Перерва на юго-востоке столицы.

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