Тбилиси не признает легитимность политических процессов в Абхазии

Уступив требованиям протестующих в Сухуми, де факто президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку. Более того, 13 января стало известно, что он не будет выставлять свою кандидатуру на внеочередных президентских выборах, которые назначены 22 марта.

До выборов обязанности главы сепаратистского региона будет исполнять де факто премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Лидер оппозиции Аслан Бжания отметил роль России в разрешении кризиса в Абхазии. В частности, по его словам, приехавшие в Сухуми после начала волнений помощник президента России Владислав Сурков и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев «оказали особое содействие в урегулировании кризиса».

Прибывший в Сухуми 10 января Рашид Нургалиев находится там до сих пор. Как сообщил журналистам глава местного Совбеза Мухамед Килба, 13 января Нургалиев планирует провести встречи с руководителями абхазских силовых структур.

Напомним, протесты в Сухуми начались 9 января. Около пятисот человек взяли штурмом здание администрации де факто президента, требуя аннулировать результаты состоявшихся в сентябре президентских выборов, в результате которых Хаджимба набрал 47,38% голосов, а кандидат от оппозиции Алхас Квициния – 46,19%. По местным законам, для победы необходимо было получить более 50% голосов. На фоне волнений 10 января кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики признала незаконной победу Рауля Хаджимбы на президентских выборах в 2019 году.

Кто подключится к президентской гонке?

Одним из активных руководителей акций протеста был Ахра Авидзба. Он воевал в Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов и имеет звание «героя» непризнанной «Донецкой народной республики». Согласно абхазским СМИ, Авидзба связан с местными криминальными авторитетами. Как он заявил грузинским СМИ, он «вмешался в процессы по воле народа» и не намерен получать политические дивиденды от произошедшего. Авидзба опроверг предположения о том, что будет участвовать во внеочередных президентских выборах.

Протестами также руководил оппозиционер Аслан Бжания, который не смог принять участие в президентской гонке в прошлом году, так как внезапно тяжело заболел. Бжания, согласно абхазским источникам, был главным конкурентом Рауля Хаджимбы на президентских выборах. Как подозревают его сторонники, Бжания, вместе с двумя своими охранниками, был отравлен в апреле 2019 года «неустановленным веществом». Бжания уже подтвердил СМИ, что будет участвовать в предстоящих выборах.

Под контролем России

В Тбилиси не признают легитимности всех политических процессов, происходящих в Сухуми, и указывают на то, что как в Абхазии, так и в Цхинвальском регионе, последнее слово реально всегда принадлежит России, оккупирующей и финансирующей эти территории.

Арчил Гогелия из оппозиционного политического движения «Лело» в своем комментарии для СМИ подчеркнул, что ситуация разрядилась только после приезда в Сухуми российских политиков, «курирующих» этот регион.

«Это еще раз указывает на то, что Абхазия находится в когтях империалистической России и пока так будет продолжаться, сами абхазы не будут иметь шанса на развитие», –считает грузинский оппозиционер.

При этом в правящей «Грузинской Мечте» заявляют, что грузинское руководство «наблюдает за процессами», и в первую очередь следит за тем, чтобы не ущемлялись права граждан, особенно жителей Гали – района Абхазии, который преимущественно населяют этнические грузины.

«К сожалению, эти процессы, так же как и все, происходящее в обоих оккупированных регионах Грузии, находятся под полным контролем Российской Федерации», – сказал СМИ депутат от «Грузинской Мечты» Ираклий Кобахидзе.

Мнение экспертов

Грузинские политологи считают, что так как весь абхазский политический спектр выступает за тесные связи с Россией, в Кремле не придают особого значения тому, кто конкретно станет де факто президентом, так как для России главным критерием является пророссийская направленность кандидата в лидеры сепаратистов.

Согласно мнению эксперта Георгия Канашвили, Москва вмешивается во внутренние процессы в оккупированных регионах для того, чтобы предотвратить беспорядки, так как интересам России не отвечают конфликты на территориях, находящихся под её протекторатом.

Политолог Мамука Арешидзе считает, что в данном случае в Абхазии интересы одного криминального клана совпали с интересами одной из политических групп, в результате чего Хаджимбу вынудили покинуть пост, поэтому, скорее всего, после «выборов» один клан, находящийся у власти, сменится другим.

«Оба клана сохраняют лояльность России, так что Москве безразлично, кто станет там президентом, Москва вмешалась только для того чтобы не допустить гражданского противостояния», – считает политолог.

При этом эксперт Ираклий Цкитишвили напомнил, что при президентстве Рауля Хаджимбы грузины лишились практически всех прав: были аннулированы их абхазские «паспорта», выданные предыдущим президентом Александром Анквабом. Более того, говорит Цкитишвили, сепаратисты пытались лишить грузин национальности, т.е. при президентстве Хаджимбы грузинам, желающим получить абхазские документы, предлагалось в графе «национальность» записать «мурзаканские абхазы». Эксперт полагает, при смене руководства, положение грузин может улучшиться, так как абхазская оппозиция, по крайней мере на словах, поддерживает «более гибкую политику» в отношение этнических грузин, проживающих в этом сепаратистском регионе.

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