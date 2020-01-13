Компания Onyx показала смартфон с быстрым E-Ink экраном

Известная компания Onyx выпустила новый смартфон, особенностью которого стал экран по технологии с E Ink.

В свою очередь, подобные устройства ранее уже демонстрировали другими брендами, однако в нынешнем случае удалось предложить аппарат, не имеющий аналога с ранее выпущенными смартфонами. В частности, пользователи смогут воспользоваться тремя режимами работы дисплея — Normal Mode, Speed Mode, A2 Mode и X Mode, имеющие уникальные особенности.

Вместе с тем скорость работы экранов E Ink значительно увеличилась, однако достичь схожих параметров с ЖК-матрицей до настоящего времени не удается. Крое того, новый смартфон получит 5,8-дюймовый экран с высоким разрешением, мощный восьмиядерный процессор и ряд других опций.

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