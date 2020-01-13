Смартфон Lenovo Z5 Pro GT подешевел до 190 долларов

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT поступил в продажу год назад, однако теперь на китайском рынке предложили внушительную скидку на данный девайс.

В частности, аппарат получил мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855. Приобрести данный смартфон теперь можно по цене всего 190 долларов. Новинка хоть и имеет продвинутые характеристики, однако эксперты не готовы назвать гаджет полноценным камерофоном. Напомним, Lenovo Z5 Pro GT имеет 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной памяти.

Также сообщается, что здесь применили мощную батарею на 3350 мАч. Кроме того, достоинством смартфона является его крупный дисплей, который полностью занимает переднюю часть устройства, не имея никаких вырезов и отверстий.

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