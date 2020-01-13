США ввели санкции против Плахотнюка

13.01.2020, 18:51, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против экс-главы Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимира Плахотнюка.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, 14 июня Демократическая партия Молдавии объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну. Экс-лидер ДПМ Плахотнюк отправился в Лондон. Позже президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что беглого олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. Как считает глава Молдавии, Плахотнюка также хотели использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне.

В августе 2019 года Плахотнюк был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в выводе из РФ 37 млрд рублей.

В декабре стало известно, что Плахотнюк просил убежища в США и на Украине.



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