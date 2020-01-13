Мнение: Письмо: «Зачем он меня тыркает?»

Самое противное в рапунцелях — это их корона.

Ну будь они хоть немного менее зависимы от мужчин, увлекайся хоть чем-то кроме любви, эту корону еще можно было бы терпеть как-то.

Но у них вообще нет никакой идентичности отдельно от мужчин, они воспринимают жизнь только как возможность иметь парня или мужа, но при этом смотрят на мужчин всегда сверху.

Ну и сливаются, конечно, ниже плинтуса. Не сразу, так в три этапа.

namati5

Здравствуйте, Эволюция.

Может быть, моя история отношений подойдет на разбор.

Мы с подругой решили сходить в кальянную, и т.к. её нынешний парень был против отпускать без себя, пригласили с собой их общего знакомого. Так мы познакомились с С., ему было 22, только из армии пришел, мне почти 24. Симпатичный очень, харизматичный.

(Как только язык поворачивается называть свой голод харизмой парня. Харизма — это такое мощное обаяние, что вокруг человека — хороводы)

На этой встрече подруга «договорилась» с ним, что он «поможет» мне с вопросом девственности (тогда он волновал меня даже больше, чем желание иметь парня). Тогда же в пьяном виде поцеловались.

(Будущих доярок очень беспокоит вопрос девственности. Но главное, что они прямо так и вываливают парню, что хотят избавиться от девственности и нужна его помощь. Начинают отношения со слива со свистом. При поддержке своих тупых подруг)

Где-то неделю переписывались, приезжал пообщаться в нашу местную компанию, было свидание на машине с кофе, под конец недели позвал к себе, и после покатушек на склоне все случилось.

Начали встречаться.

Я значимость его практически никогда четко не рефлексировала, занижала для себя. Всегда было чувство подвешенности, поэтому когда случались какие-то ситуации конфликтные, была как бы готова к тому, что придется расстаться. На примирение шла только после его подачи, кроме самого первого раза (инициатором открытой фазы конфликтов всегда выступал он), поэтому я всегда «снисходила» после его извинений и своих лекций скорее всего.

Вкладывался материально всегда только он в свидания, я даже подарки не дарила на праздники, считая, что это портит динамику, что чем больше мужчина вложился, тем больше он будет привязан.

(Еще рапунцели очень любят смешать в кучу мой блог с любимыми пабликами)

Встречались обычно два раза в неделю, на свидание и в выходной для свидания+секса.

Сам он жил и живет с родителями, зарабатывал не так много, поменял несколько работ, большую часть денег тратил на наши гуляния. Каждый месяц был день нашего знакомства, там обязательно цветы и подарок.

Переписывались каждый день, все время были на связи (с тех пор, как пропал на один день, и я сказала, что подумала, что мы расстались).

Щипцевала его, если не было возможности встретиться, по поводу женитьбы, под конец пыталась вытягивать какие-то подарки, присылая фото хотелок.

(Она пишет, что плохо рефлексировала его значимость, но на самом деле она всегда ее рефлексировала. И всегда бегала за ним, хоть и старалась притворяться важной и надменной. И вот этот момент своей липкости они до сих пор не хочет отрефлексировать)

Меня практически не покидало ощущение, что с ним у нас что-то не то, недостаточно нравлюсь, недостаточно хорош, отношения-болото, поэтому после лет 3, в очередной его поездке в Москву в попытках найти золотую жилу, поняла, что не могу больше с ним быть, не хочу с ним спать, когда он вернется на новый год, и написала, что у нас ничего не получится.

Он не достиг тех результатов, которых хотел, занимался на мой взгляд тогда ерундой (и сейчас), не нашел нормальной работы, верил в какие-то чудеса. Я тоже верила, но постепенно моя вера в его успех потухла. Плюс я вытянула из него предложение год назад, а на реализацию не было у него ни денег, ни желания настоящего. (Он говорил мне не раз, что его цель — материальное, а семья и прочее не входит в список, может не противоречит разве что. Этот момент всплывал, когда его бомбило, что он не собирается жениться, но каждый раз при извинениях давал заднюю, типа так не считает, «скорее всего сам бы захотел со временем, если бы я не давила»)

(Она думает, что рассталась с ним, а на самом деле это он дистанцировался, а она поставила жирную точку, а потом достала другие щипцы)

Он всполошился, договорились, что приедет и будем пробовать восстанавливать отношения.

(Всполошился, еще как)

Я перестала ему нормально отвечать в переписках, плюс мой рос, он скидывал частями деньги, вытянутые на одну вещь, которую я хотела. Последней каплей стало то, что я сняла помолвочное кольцо, и на фото в инсте он его не увидел. Просто спросил: Ты избавилась от колечка? Я написала: Да. Меня выбесил этот вопрос, не хотелось ничего объяснять. Больше он не писал.

(Неуловимого Джо забомбило от того, что ее никто не ловит, и она снова поставила жирную точку. Но в этот раз он не стал поддаваться на щипцы)

Мне было почти ровно, ведь для себя решила, что все испорчено и не исправить. Пару месяцев ничего не делала.

А потом узнала, что значимость может меняться в лучшую сторону, и начала думать опять.

(Ученица так замучилась ждать камбэк, что решила «поднять значимость» активной атакой)

Сначала написала в духе «я не хотела тебя обижать», » спасибо за поступок» (в новогоднюю ночь привез мне сертификат из Москвы, и оставил возле двери). Он ответил, что все нормально, и не за что.

Я вроде успокоилась, навстречу предложения делать не стал, значит, ничего не получится.

Потом стала знакомиться в приложениях, но каждое знакомство возвращало меня мыслями к нему, что было лучше, вот там были чувства. Зрела еще пару месяцев.

Я написала еще раз, предложила встретиться сразу. Он спросил зачем, я дала заднюю, оскорбившись, что он не хочет. Он сказал, что не понимает, зачем я ему вообще пишу, «забудь меня и все, что со мной связано, и не пиши мне больше. Меня ошпарило, и я вроде смирилась.

Прошло еще несколько месяцев. С меня спала корона, что я всем нужна. Что мне никто не должен, в том числе и родители. Что нужно быть самостоятельной, а раз мужчина мне нужен не как обеспеченец, то у меня с ним получится теперь. Будут равные вклады, будет гармония. Отрефлексировала его значимость. Поняла, что писала, не предлагая саму суть. Решила, что напишу еще, очень осторожно. Что скучаю, сожалею о своих поступках. И хотел бы он начать с чистого листа.

(Каждый раз ее осеняет, что можно слиться еще ниже, что плинтус — это еще не дно)

Он ответил, что ему интересно, что же я имею в виду, и пригласил встретиться. На встрече сказал, что можно попробовать.

После этой встречи мы общались как раньше, но встреч не было. Он еще больше погрузился в свои мечты стать самым богатым человеком на свете, ходил на собеседования, но не нравились условия или не брали, пытался развивать свою ютуб, но очень лениво, хандрил, болел. Жил как и раньше с мамой и отчимом, и был недоволен их обслуживанием.

(Он не столько хандрил, сколько регулярно исполнял ей арию Мертвого Жука, но она не отлипала)

А я бесилась, что они его жалеют, а не выставят за дверь, чтобы он вернулся в реальность.

Бесилась, что нет никаких предложений с его стороны даже встретиться. Объясняла это тем, что пока у него нет денег.

Он писал, что сходил к врачу, и тот посоветовал ему заниматься сексом. Я подумала, что это намек, был еще один на эту же тему, но не буду же я к нему приезжать сама. Какой там секс, когда ни одного свидания не было.

(Вот вы зря, автор, не поехали. Надо было напечь блинов и поехать. Но не предупреждать его, а то попросит маму сказать, что его нет дома. А так вы его тепленьким застанете, когда нагрянете с блинами и в сарафане)

В общем, в одно прекрасное утро (накануне как обычно поцелуйчики-спокойной ночи, т.е. как будто на ровном месте) через месяца три таких отношений он написал мне длинное письмо, что он решил закончить это общение и эти отношения. Я ему не нужна. Смысла он в общении не видит, это глупость и тупость, он не поможет мне с моей женской целью иметь семью, детей он не хочет, от меня и других ему нужен только секс, а сейчас и он не нужен. Спасибо мне говорить не будет. И дальше какое-то напутствие, типа удачи, расстраиваются только глупые люди и т.д.

Я просто удалила его везде.

(Она и тут думает, что дерзко его бросила, хотя он взмолился, чтобы она оставила его в покое)

Не заходила на страницы, он пинговал немного. Делал репосты с моей стены вк, подписывался в инсте, репостнул мою историю себе и отметил меня на ней, как по расписанию по действию в день. Смотрел мои истории (это я конечно зря отслеживала), пока не прошел его др, после этого месяц его не было слышно. Я решила, что это может быть чувство вины его за некрасивое письмо так проявилось, и он как бы «списал» свой косяк для себя.

И вот он опять посмотрел мою последнюю историю в инсте.

(Ну каков негодяй?)

Я продолжила знакомиться в баду после расставания.

А вчера увидела его лайк в этом приложении. У меня ёкнуло естественно. Зашла в его профиль, а там текст в стиле «бомбит» про то, что ему нужна девушка, которая будет поддерживать не только онлайн, но и офлайн, что ничего не получится с девушкой, если она не развивается сама и не готова развивать отношения. И указание: «пиши, если есть какие-то вопросы» со ссылкой на его страницу.

Рассказала подруге, она мне выложила, что не может больше терпеть, и видела практически сразу после расставания у него пост с нашим фото и сердечком.

(Это, наверное, та же самая подруга, которая помогала ей избавиться от девственности)

Вот вроде и не мне может быть послание в баду, но почему он меня продолжает тыркать?

(От подлости, конечно. Или нет, подруга права, она же такая умная)

Значимость моя была низкой, и вытянуть мне ее не удалось, только его негатив получить в итоге. Она растет что ли сейчас?

(Видите как они поднимают значимость? Они вытягивают ее щипцами. А когда их посылают открытым текстом, ходят вокруг с Ищейкой и бдят, не подросла ли)

Или у него нет работы, поэтому занимается ерундой?

Спасибо вам.

Источник: Эволюция

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