Хафтар в Москве попросил «дополнительное время»

Несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил дополнительное время, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Хафтар попросил время до утра вторника, чтобы изучить соглашение о перемирии в Ливии и принять решение по вопросу о подписании, передает РИА «Новости».

В проекте итогового соглашения на переговорах по Ливии говорится, что стороны конфликта обязуются без предварительных условий соблюдать режим перемирия.

«Участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились… гарантировать без предварительных условий соблюдение прекращения боевых действий, которое вступило в силу 12 января 2020 года в 0 часов 00 минут», – говорится в проекте итогового соглашения.

Кроме того, в нем сообщается, что стороны конфликта в Ливии планируют отказаться от всех наступательных военных действий в отношении друг друга, а также «стремиться к деэскалации военных действий по всем направлениям».

«Назначить членов военной комиссии в формате 5+5, как предусмотрено в комплексе мер Миссии ООН в Ливии (UNSMIL) для того, чтобы определить линию соприкосновения между конфликтующими сторонами, следить за выполнением режима перемирия, обеспечить устойчивость перемирия», – сказано в документе.

Ранее сообщалось, что переговоры между ливийскими сторонами в Москве закончились без подписания соглашения.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в Москве планируется провести переговоры главы ПНС Ливии Фаиза Сараджа и главы ЛНА Халифы Хафтара, однако позже стало известно, что Саррадж не станет проводить встречу с Хафтаром. Переговоры со стороны ПНС велись с представителями Турции и России.

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