Житель Петербурга зверски избил женщину

В Невском районе Петербурга неизвестный жестоко избил местную жительницу. В полицию обратился 33-летний мужчина, который заявил, что стал свидетелем случившегося.
Врачи диагностировали у женщины травму головы и переломы. Она находится в тяжелом состоянии. По факту ЧП проводится проверка, пишет газета «Петербургский дневник».
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