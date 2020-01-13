Житель Петербурга зверски избил женщину

13.01.2020, 18:42, Разное

В Невском районе Петербурга неизвестный жестоко избил местную жительницу. В полицию обратился 33-летний мужчина, который заявил, что стал свидетелем случившегося.

Врачи диагностировали у женщины травму головы и переломы. Она находится в тяжелом состоянии. По факту ЧП проводится проверка, пишет газета «Петербургский дневник».



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