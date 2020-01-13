Асад наградил Сулеймани орденом посмертно

Сирийский лидер Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета.

«Награждение этим орденом свидетельствует о глубоком уважении президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран», – сказал премьер-министр Сирии Имад Хамис на встрече с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джангири, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

Напомним, США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Иран в ответ на это нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

Позже Иран заявил о намерении преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство Сулеймани.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Варшавы официально отмечать 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. «Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе […]