Асад наградил Сулеймани орденом посмертно

13.01.2020, 18:37, Новости дня

Сирийский лидер Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета.

«Награждение этим орденом свидетельствует о глубоком уважении президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран», – сказал премьер-министр Сирии Имад Хамис на встрече с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джангири, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

Напомним, США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Иран в ответ на это нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

Позже Иран заявил о намерении преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство Сулеймани.



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