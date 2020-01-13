Любимый десерт Кейт Миддлтон: рецепт от бывшего повара Букингемского дворца

13.01.2020, 18:36, Разное

Полтора месяца назад Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в съемках праздничного выпуска кулинарного шоу Мэри Берри. Герцог и герцогиня Кембриджские приготовили рождественский ужин для волонтеров и сотрудников благотворительных организаций в знак благодарности, что те будут работать в Рождество. В меню было несколько блюд, в том числе десерт — меренговый рулет. Но, как оказалось, это не самое любимое лакомство герцогини, недавно отметившей 38-летие.

Бывший личный шеф-повар британской королевской семьи, который в течение нескольких десятков лет готовил для Елизаветы II, принцессы Дианы, а в последние годы и для семей принца Уильяма и принца Гарри, — Даррен МакГрэйди — раскрыл несколько секретов Кейт Миддлтон и британских монархов в целом. В разговоре с кулинарным журналом Delish он рассказал, что Кейт часто готовит себе еду сама и даже лично время от времени закупается в супермаркетах, а также описал рецепт любимого десерта герцогини — ирисового пудинга с шоколадным соусом (его, кстати, предпочитает и королева).

Ингредиенты (на 6 порций):

Для пудинга

170 г фиников без косточек, нарезанных на 8 частей
1 ч. л. соды
240 мл кипящей воды
60 г сливочного масла
170 г сахара
225 г темного шоколада
1 яйцо
230 г муки
1 ч. л. ванильной эссенции
1 ч. л. разрыхлителя

Для соуса

312 г тростникового сахара
200 г сливочного масла
125 г темного шоколада
9 ст. л. сливок 33% жирности

1. Финики нарезать, посыпать содой и отставить в сторону. В сотейник всыпать тростниковый сахар и расплавить на медленном огне до состояния карамели.

2. Для теста смешать яйца, сливочное масло, муку, карамель и добавить к нему финики с содой. Все перемешать до однородной массы, разлить по формочкам и варить на пару в течение часа. Подавать с шоколадным соусом и взбитыми сливками.

3. Для соуса смешайте все ингредиенты в сотейнике, доведите до кипения на сильном огне и варите 4 минуты. Разделите соус пополам и дайте остыть: одну часть оставьте для декора, вторую — для пудинга.

Даррен МакГрэйди

Еще Даррен описал, как персонал на кухне готовится к празднованию Рождества во дворце:

Требуются месяцы, чтобы связаться со всеми поставщиками продуктов. За день до того, как мы отправляемся в Сандрингем, мы упаковываем все оборудование и еду, и за всем этим приезжает целая армия людей. Они погружают все это в грузовики и едут вереницей в загородную резиденцию. Это буквально военная операция!.. В рождественское утро мужчины сами спускаются к завтраку, а дамы предпочитают остаться в своих комнатах и готовиться к торжественному обеду. Поэтому официанты доставляют им легкий завтрак: тарелка с нарезанными фруктами, вареное яйцо, чай или кофе. После службы в церкви все идут на королевский обед, для которого мы готовим три меню: для взрослых, детей и даже корги.

Что ест Кейт Миддлтон и другие селебрити из разных уголков мира, чтобы поддерживать организм в тонусе в период зимнего авитаминоза и нехватки солнечного света, читайте здесь.



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