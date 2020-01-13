Канье Уэст подарил Ким Кардашьян медальон с выгравированными на нем цитатами из их переписки

Когда дело касается подарков, то в этом трудно превзойти Канье Уэста. 42-летний рэпер известен своими подарками — он подарил своей супруге Ким Кардашьян, кажется, все что только можно было: сумку Hermès Birkin, расписанную вручную известным художником, внушительные пожертвования в организации, близкие Ким и многое другое. А в минувшее воскресенье Канье преподнес новый презент реалити-звезде: им стала цепочка с медальоном от Cartier. Но это не простое ювелирное изделие — на медальоне рэпер выгравировал фрагмент из их общей переписки. Скриншотом поделилась сегодня сама Ким в Instagram.

Если вы внимательно посмотрите на мой медальон, вы увидите, что на нем изображен текст, который прислал мне Канье. Он взял потрясающее винтажное колье Cartier с позолотой и нанес на него текст. Он всегда очень изобретателен, когда дело доходит до подарков,

— написала под фото Ким.

Так, на медальоне было написано следующее:

Это твоя жизнь.

Ты замужем, у тебя четверо детей.

Ты спасаешь людей из тюрьмы.

У тебя есть обложка Vogue.

Ты ходишь в церковь каждую неделю со своей семьей.

Мечты сбываются.

Невероятно трогательное и мотивирующее сообщение, которое доказывает, что в жизни нет ничего невозможного.

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