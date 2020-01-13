Защита Ассанжа заявила, что ему требуется больше времени для общения с адвокатами

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не получает достаточного количества времени для консультаций со своими адвокатами, чтобы обсудить стратегию сопротивления его экстрадиции в США, что приводит к затягиванию дела, заявил в понедельник в британском суде его адвокат Гарет Пирс.

После того, как Ассанж нарушил условия освобождения под залог в Великобритании, он семь лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, откуда его выдворила полиция в апреле прошлого года.

Соединенные Штаты добиваются экстрадиции Ассанжа по 18 обвинениям, в числе которых – заговор с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушение закона о шпионаже. В случае вынесения обвинительного приговора он может провести в тюрьме десятки лет.

В понедельник Ассанж появился в зале Вестминстерского магистратского суда, однако почти все время молчал, заговорив лишь для того, чтобы подтвердить свое имя и дату рождения. В начале заседания он также поприветствовал собравшихся в зале сторонников.

По словам Пирса, из-за того, что адвокаты не имеют возможности проводить достаточно времени со своим подзащитным, в деле возникают задержки. «Эти сдвиги в расписании вызывают крайнее беспокойство», – сказал он суду.

Ассанж находится под стражей в Великобритании на время рассмотрения дела о его экстрадиции. Срок лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог он уже отбыл. Он попросил убежища в посольстве Эквадора в 2012 году, чтобы избежать выдачи в Швецию, где его обвиняли в преступлениях сексуального характера.

Ассанж попал в поле зрение мировой общественности в начале 2010 года, когда его сайт WikiLeaks опубликовал засекреченную видеозапись американских военных, демонстрирующую атаку вертолетов Apache в Багдаде, в результате которой погибли около десятка людей, в том числе два журналиста Reuters.

Судья Ванессса Барайтцер заявила, что Ассанж сможет пообщаться с адвокатами в понедельник, а позднее в тот же день вновь предстанет перед судом.

Полномасштабные слушания по вопросу об экстрадиции должны начаться в феврале.

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