В Москве автомобиль семьи Заворотнюк «нарвался» на новые штрафы

Семья актрисы Анастасии Завортнюк продолжает упорно хранить молчание касательно подробностей ее болезни. Тем не менее, кто-то из родственников знаменитости продолжает лихачить при езде по Москве, собирая штрафы.
Еще в прошлом году появилась информация, что кто-то из окружения Анастасии Заворотнюк часто нарушает правила при езде по Москве на автомобиле Mercedes, зарегистрированном на мать звезды. После подобных сведений звездная семья вроде бы закрыла все ведомости, но недавно журналисты обнаружили в базе ГИБДД новые данные.
По сведениям издания «Комсомольская правда», только за последние несколько дней водитель нарушил правила несколько раз, причем в один и тот же день было зафиксировано сразу несколько штрафов. Так, 9 января кто-то за рулем машины Заворотнюк превысил скорость на на Бережковской набережной. Семье Заворотнюк приходят штрафы от 500 рублей за превышение скорости до 3000 рублей за движение по полосе общественного транспорта, отметили источники.
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