В Сети показали внешность флагманского смартфона Meizu 17

В Сети опубликовали рендерные снимки нового флагманского смартфона Meizu 17.

Предполагается, что официальный дебют гаджета состоится уже к весне нынешнего года. По снимкам можно увидеть тонкие боковые рамки, придающие смартфону Meizu 17 более дорогой вид. Рендеры подтверждают слухи о том, что в дисплее не станут применять вырезов и отверстий для фронтальной камеры. Также под дисплеем функционирует дактилоскопический сканер.

На тыльной стороне размещается блок основной камеры с четырьмя модулями, вертикально расположенными на левой части крыши. Новый флагманский смартфон Meizu 17 получит мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 865, однако размер ОЗУ не рассекречен. Предполагается, что новинка поступит на рынок по цене около 500 долларов в стандартной версии.

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