В партии Порошенко призвали найти вину РФ в крушении Boeing в Иране

13.01.2020, 18:30, Новости дня

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко заявила, что украинские власти должны потребовать в Совбезе ООН расследования возможной «роли России» в крушении Boeing в Иране.

«(Украинские власти) даже не упоминают о том, что РФ также может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом», – передает ее слова РИА «Новости».

Геращенко также заявила, что Украина должна требовать в СБ ООН обсуждения «возможной роли РФ в поставках ракет Ирану».

Также она выразила мнение, что команда президента Украины Владимира Зеленского не смогла своевременно начать расследование произошедшего.

До этого экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что РФ якобы могла участвовать в «подготовке ракетной атаки». Сенатор Алексей Пушков заметил, что «ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию».

Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Варшавы официально отмечать 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. «Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика