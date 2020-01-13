В партии Порошенко призвали найти вину РФ в крушении Boeing в Иране

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко заявила, что украинские власти должны потребовать в Совбезе ООН расследования возможной «роли России» в крушении Boeing в Иране.

«(Украинские власти) даже не упоминают о том, что РФ также может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом», – передает ее слова РИА «Новости».

Геращенко также заявила, что Украина должна требовать в СБ ООН обсуждения «возможной роли РФ в поставках ракет Ирану».

Также она выразила мнение, что команда президента Украины Владимира Зеленского не смогла своевременно начать расследование произошедшего.

До этого экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что РФ якобы могла участвовать в «подготовке ракетной атаки». Сенатор Алексей Пушков заметил, что «ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию».

Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Варшавы официально отмечать 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. «Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе […]