Транспортный Ми-26 экстренно сел в Красноярском крае

У поселка Павловка Красноярского края совершил вынужденную посадку вертолет Ми-26 силовых ведомств, пишут СМИ со ссылкой на источник.
На борту было девять пассажиров, передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника. По этим данным, в результате инцидента никто не пострадал, причиной поломки, стал подшипник трансмиссии.
В минувшую пятницу вертолет Ми-8 в Красноярском крае совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Борт перевозил школьников.
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