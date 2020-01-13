Транспортный Ми-26 экстренно сел в Красноярском крае

У поселка Павловка Красноярского края совершил вынужденную посадку вертолет Ми-26 силовых ведомств, пишут СМИ со ссылкой на источник.

На борту было девять пассажиров, передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника. По этим данным, в результате инцидента никто не пострадал, причиной поломки, стал подшипник трансмиссии.

В минувшую пятницу вертолет Ми-8 в Красноярском крае совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Борт перевозил школьников.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Варшавы официально отмечать 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. «Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе […]