Транспортный Ми-26 экстренно сел в Красноярском крае

13.01.2020, 18:30, Новости дня

У поселка Павловка Красноярского края совершил вынужденную посадку вертолет Ми-26 силовых ведомств, пишут СМИ со ссылкой на источник.

На борту было девять пассажиров, передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника. По этим данным, в результате инцидента никто не пострадал, причиной поломки, стал подшипник трансмиссии.

В минувшую пятницу вертолет Ми-8 в Красноярском крае совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Борт перевозил школьников.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Варшавы официально отмечать 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. «Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика