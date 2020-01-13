Зеленский подписал закон о временных следстенных комиссиях Рады

13.01.2020, 18:30, Новости дня

Президент Украины Вдадимир Зеленский подписал закон № 400-ІХ о временных специальных следственных комиссиях Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины – это коллегиальный временный орган парламента, который образуется из числа народных депутатов для парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес», – говорится в сообщении.

Закон, в частности, устанавливает порядок создания и организации деятельности специальной временной следственной комиссии для расследования в случае импичмента президента, то есть обстоятельств совершения им государственной измены или другого преступления. Согласно документу, в состав специальной следственной комиссии должны входить нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и специальные следователи. 

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента, а 6 июня проголосовала за него во втором чтении и в целом. 23 сентября глава государства ветировал закон. Рада приняла его с предложениями президента 19 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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