Составлен ТОП-5 новейших электрокаров 2020 года

Рынок электромобилей в текущем году ожидает настоящая революция. В продажу поступит огромное количество транспортных средств различного ценового диапазона. На фоне такого ажиотажа рядовому клиенту будет очень сложно выбрать автомобиль, который бы соответствовал его требованиям, имея при этом приемлемую стоимость. Журналисты издания OANews составили ТОП-5 новейших транспортных средств на электрических моторах, заслуживающих внимания.

Audi e-Tron Sportback

Премьера транспортного средства должна состояться в рамках грядущего автомобильного салона в Лос-Анджелесе. Audi e-Tron Sportback представляет собой купеобразную вариацию предыдущего поколения с примерно такими же габаритами. Визуально машина практически не изменилась. Исключением стали лишь более обтекаемые линии кузова транспортного средства. При длине в 4,9 метра модель относительно комфортна для езды по городу, но также отлично походит и для поездок по трассе. Благодаря улучшению аэродинамических свойств автомобиль существенно увеличил запас хода при примерно таком же объеме аккумулятора. Объем багажника модели немного снизился, но увеличилось пространство в салоне. Базой для нового транспортного средства стала платформа MLB Evo. Мотор автомобиля способен выдавать до 313 лошадиных сил. До 100 километров в час транспортное средство разгоняется примерно за 6,8 секунды. По заявленным техническим данным, одного заряда аккумулятора должно хватить на 340 километров. В Европе стоимость транспортного средства будет стартовать с 71 тысячи евро. Информация о дате появления автомобиля на электрической тяге в РФ пока не была обнародована.

Tesla Model Y



Модель Tesla Model Y стала первым полноценным кроссовером от компании Tesla. Автомобиль еще на стадии разработки несколько раз терпел изменения, ввиду чего его внешний вид на первый взгляд может показаться слишком простым, но именно в этом была задумка его создателей. Основные усилия были направлены на создание максимально комфортных условий для водителя. Базовая версия электрокара Standart Range может разгоняться до 100 километров в час всего за 3,7 секунды, что даже для кроссоверов топового сегмента является отличным результатом. Стоимость вариации на американском рынке стартует от 39 тысяч долларов. Главной особенностью более дорогой версии автомобиля Long Range является запас хода на 500 километров. За такую вариацию легендарной Tesla придется отдать примерно 51 тысячу долларов. Салон автомобиля практически не отличается от Model 3. На торпеде разместился большой сенсорный дисплей, рассчитанный на показ мультимедиа и контроль всех базовых систем. Автомобиль также имеет собственный программный интерфейс с возможностью управления с мобильного устройства. Информация о появлении электрического кроссовера в РФ пока отсутствует.

Ford Mustang Mach E



Автомобиль был презентован в США в конце минувшего года. Примечательно, что транспортное средство фактически не имеет ничего общего с Mustang. Только по задней части Mach-E можно спутать с предшественником на бензиновом силовом агрегате. Особенностью транспортного средства стал современный салон с массой технологических инноваций. В первую очередь стоит выделить большой сенсорный дисплей на 15,5 дюйма. При помощи него водитель может управлять всеми системами транспортного средства. Ford Mustang Mach-E имеет два багажных отсека на 136 и 821 литра соответственно. При желании водитель может сложить задние сидения, ввиду чего их объем станет почти в два раза больше. В качестве аудиосистемы для автомобиля была выбрана Bang & Olufsen, располагающая сабвуфером и четырьмя независимыми каналами для комфортного прослушивания музыки. Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E предложен с задним или полным приводом, а также с аккумуляторами с запасом хода на 338 и 370 лошадиных сил соответственно.

Rivian R1T



Компания, которая изначально появилась в качестве небольшого стартапа из Калифорнии, представила первый полностью электрический пикап, в котором используются исключительно электронные решения. Пятиместное транспортное средство с большим открытым багажником отлично подойдет для транспортировки грузов среднего веса. Автомобиль отличается независимыми двигателями на каждое колесо, что существенно повышает проходимость. Пикап R1T пока был представлен только в виде концепта, из-за чего его официальный релиз ожидается в текущем году.

BMW iX3



Транспортное средство было впервые показано в рамках автомобильного салона в Пекине в 2018 году, но поступит в продажу только в 2020 году. Главной особенностью модели является технология еDrive пятого поколения, представляющая собой полноценную электрическую систему. Под капотом автомобиля располагается силовой агрегат на 286 лошадиных сил. Одного заряда аккумулятора транспортного средства хватит на 400 километров пути. Дата релиза автомобиля в РФ пока остается неизвестной.

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