Представлен новый смартфон Huawei P30 Lite New Edition

13.01.2020, 18:30, Новости дня

Китайская компания Huawei анонсировала выход нового смартфона P30 Lite New Edition, который является более продвинутой модификацией ранее выпущенного P30 Lite.

Новинка получила 6,15-дюймовый дисплей с высоким разрешением 2312 на 1080 пикселей. Кроме того, аппарат может похвастаться мощным восьмиядерным процессором Kirin 710. Емкость встроенной памяти достигла 256 гигабайт, тогда как размер оперативной памяти вырос с 4 до 6 гигабайт. Кроме того, на задней крыше расположен блок основной камеры на три датчика 48+8+2 мегапикселя.

Также указывается, что фронтальная камера расположена в специальном каплевидном вырезе дисплея. Новый смартфон P30 Lite New Edition получит четыре новые оттенка корпуса Midnight Black, Pearl White, Peacock Blue и Breathing Crystal. Стоимость новинки составляет 390 долларов.



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