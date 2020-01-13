Представлен новый смартфон Huawei P30 Lite New Edition

Китайская компания Huawei анонсировала выход нового смартфона P30 Lite New Edition, который является более продвинутой модификацией ранее выпущенного P30 Lite.

Новинка получила 6,15-дюймовый дисплей с высоким разрешением 2312 на 1080 пикселей. Кроме того, аппарат может похвастаться мощным восьмиядерным процессором Kirin 710. Емкость встроенной памяти достигла 256 гигабайт, тогда как размер оперативной памяти вырос с 4 до 6 гигабайт. Кроме того, на задней крыше расположен блок основной камеры на три датчика 48+8+2 мегапикселя.

Также указывается, что фронтальная камера расположена в специальном каплевидном вырезе дисплея. Новый смартфон P30 Lite New Edition получит четыре новые оттенка корпуса Midnight Black, Pearl White, Peacock Blue и Breathing Crystal. Стоимость новинки составляет 390 долларов.

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