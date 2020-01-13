Мать Ольги Бузовой прокомментировала слухи о вероятной свадьбе с Манукяном: «Пусть развлекается»

Чуть более двух недель назад «поющая ведущая» Ольга Бузова пояснила поклонникам о новом возлюбленном, после чего начали появляться слухи о вероятной свадьбе с Давидом Манукяном. Мать певицы Ирина Александровна, комментируя эти «гипотезы», заметила, что ничего конкретного пока не слышала от дочери, но не против, чтобы она «развлекалась».

Ольга Бузова и Давид Манукян в соцсети неоднократно публиковали фото и видео, сделанные во время совместного отдыха в Куршевеле, а затем и в тёплых странах. О браке певица пока ничего не сообщает, но многие поклонники, а также некоторые её друзья не исключают, что вскоре пара сообщит о грядущей свадьбе. К примеру, Мария Погребняк отмечала, что у Бузовой и Манукяна серьёзный роман, поэтому брак вероятен.



При этом Ирина Александровна в беседе с журналистами рассказала, что возлюбленного дочери знает пока только визуально. Мать певицы ничего не может сказать о том, подходит ли дочери избранник, говоря, что на первых этапах отношений вряд ли кто-то проявляет себя с худшей стороны. «Замужем мы уже были… Нравится развлекаться, пусть развлекается», — подчеркнула мать Ольги Бузовой.

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