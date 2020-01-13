Бывший гражданский муж Орбакайте Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни

13.01.2020, 18:21, Разное

Недавно стало известно о браке бывшего гражданского мужа Кристины Орбакайте, бизнесмена Руслана Байсарова. Новой избранницей олигарха стала 18-летняя модель из Чечни. По некоторым данным, свадьба состоялась в конце декабря минувшего года.
Руслан Байсаров, входящий в рейтинг 200 самых богатых людей РФ, известен не только как преуспевающий бизнесмен, но и благодаря своим романам. Так, одной из возлюбленных олигарха в своё время была дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте. Пара официально не регистрировала отношения, несмотря на рождение сына Дени. Гражданский брак просуществовал около 6 лет, после чего Байсаров расстался с избранницей.

Как стало известно, накануне новогодних праздников Руслан Байсаров женился в четвёртый раз. Сообщается, что его супругой стала уроженка деревни Шали (Чечня), 18-летняя модель по имени Аламат. Согласно данным интернет-портала «СтарХит», на проведении официальной церемонии бракосочетания настояла мать девушки.



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