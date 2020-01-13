Мнения: У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец

История про выигранный подмосковной пенсионеркой 1 000 000 000 рублей черты волшебной сказки так и не приобрела несмотря на все усилия организаторов лотереи.

История про выигранный подмосковной пенсионеркой 1 000 000 000 рублей черты волшебной сказки так и не приобрела несмотря на все усилия организаторов лотереи.

Народ в соцсетях сначала подозревали, что организаторы придумали историю с огромным выигрышем, потом подхватили историю о том, что выигравшая миллиард подмосковная пенсионерка – подставной персонаж. А когда стало известно, что покупательница счастливого билета – человек небедный и вообще предприниматель, угрюмо замолчали и, видимо, окончательно впали в депрессию.

История про выигранный миллиард на фоне очень бедной жизни, которой живет значительная часть жителей РФ не могла привнести никакого позитива в поток ежедневных новостей. Более того, все эти бессчетные лотереи, букмекерские конторы, тотализаторы являются такой же приметой беспросветной бедности, как расплодившиеся ломбарды и микрокредитные конторы.

И религиозные деятели всех традиционных конфессий, и психологи в отношении лотерей единодушны. Это – форма азартных игр, как бы их не маскировали организаторы. Количество зла, которое игорный бизнес принес в нашу жизнь начиная с самого конца 80-х сравнимо только с деятельностью финансовых пирамид.

Билеты лотерей особенно цинично выглядят на кассах почтовых отделений, где российские пенсионеры получают свои мизерные пенсии, а им тут же предлагают рискнуть частью своих 13-15 тыс. рублей в месяц, чтобы схватить птицу удачи за хвост. Удача правда сопутствует только распространителям билетов. Они всегда в выигрыше.

Государству не стоит ассоциироваться с бизнесом, который в массовом сознании считается в лучшем случае манипулятивным, позволяя существовать «государственным лотереям».

Никто еще не забыл времена, когда игровые автоматы стояли повсюду, включая школы и автобусные остановки, и люди спускали на них последние копейки, закладывая квартиры и пуская по миру свои семьи. В 2005 году оборот этой сферы составил 5–6 млрд долларов, в стране было около 400 тыс. игровых автоматов и 5000 игровых столов. К 2006 году было выдано свыше 6300 лицензий на игорный бизнес.

Государство не может потворствовать той вакханалии подлости, когда миллиарды наживались буквально на нищих людях. Только официально четверть населения РФ в 2005 году жила ниже черты бедности. Поэтому президент на встрече с руководителями парламентских фракций 4 декабря 2006 года предложил запретить в российских городах игорный бизнес, а уже 26 декабря Федеральный закон № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» был принят. Государство фактически ставило игорный бизнес под запрет, предложив строительство пяти специальных «игорных зон», куда владельцы казино и игровых автоматов должны были инвестировать свои деньги. Однако пяти Лас-Вегасов в РФ не получилось. Даже одного не получилось.

В основном бизнес переместился в интернет, где, несмотря на все запреты, процветают онлайн-казино. А в городах, на месте все тех же игорных клубов открылись букмекерские конторы. Игорный бизнес в РФ показал просто чудеса выживаемости, а, скорее всего, исключительной мощи его лоббистов.

Лотереи сразу были выведены из-под действия нового закона. А в 2014 году государство ввело монополию на организацию лотерей. И вот тут начинается самое интересное. Официально, действительно, лотереи организовывают министерство финансов и министерство спорта. Однако весь бизнес по распространению лотерей ведется частными компаниями. Точнее – одной компанией «Столото».

В 2018 году компания продала лотерейных билетов на 47 млрд рублей. Однако доля государства в этой сумме составляет примерно 3%, то есть 1,4 млрд. Деньги не малые, но в масштабах государственного бюджета и даже бюджета Министерства спорта не сказать, чтобы уж слишком заметные. На спорт в 2019 годы было выделено 57 млрд рублей.

От чего такая острая потребность у бюджета в 1,4 млрд в год, что федеральные министерства не постеснялись присвоить титул «государственный» совершенно частному предприятию, которое эксплуатирует человеческое несчастье, понять невозможно.

Рекламный ход ценой в 1 млрд рублей, который, вполне возможно, действительно, получил реальный человек лишь еще раз дают понять – какие гигантские деньги зарабатываются в этом «бизнесе». Только бизнес этот никого не делает счастливее, он не создает никакой новой ценности, вообще ничего.

С точки зрения морали – это образец изощренного обмана, когда категория «надежда» подменяется бессовестным шулером на «халяву». Но, кто хочет, разницу все равно видит.

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