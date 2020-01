Опубликованы фотографии последствий удара Ирана по базам США

Журналист Би-би-си Квентин Саммервил опубликовал фотографии с последствиями ударов Ирана по базам США.

«Последствия иранского нападения на авиабазу Эйн-аль-Асад в Ираке. Это произошло в ответ на убийство Америкой главного иранского генерала Касема Сулеймани. Потерь не было», – написал в Twitter журналист.

The aftermath of the Iranian attack on Al-Asad airbase in Iraq. It came in response to America's assassination of Iran's top general, Qasem Soleimani. There were no casualties. #iran #iraq #QasemSoleimani pic.twitter.com/vHg6RvYSQA

— Quentin Sommerville (@sommervilletv) 13 января 2020 г.

Напомним, США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Иран в ответ на это нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Зампредседателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки заявил, что ошибочный пуск ракеты по украинскому самолету случился из-за недостатка координации с новым расчетом сил ПВО, установленным возле международного аэропорта Тегерана. «До взлета самолета расчеты ПВО уведомили где-то раз или два… Однако не было полной координации с новым расчетом системы ПВО, который был […]