Опубликованы фотографии последствий удара Ирана по базам США

Журналист Би-би-си Квентин Саммервил опубликовал фотографии с последствиями ударов Ирана по базам США.
«Последствия иранского нападения на авиабазу Эйн-аль-Асад в Ираке. Это произошло в ответ на убийство Америкой главного иранского генерала Касема Сулеймани. Потерь не было», – написал в Twitter журналист.
The aftermath of the Iranian attack on Al-Asad airbase in Iraq. It came in response to America's assassination of Iran's top general, Qasem Soleimani. There were no casualties. #iran #iraq #QasemSoleimani pic.twitter.com/vHg6RvYSQA
— Quentin Sommerville (@sommervilletv) 13 января 2020 г.
Напомним, США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Иран в ответ на это нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.
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