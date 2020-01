Названы номинанты на премию «Оскар 2020»

13 января Американская киноакадемия представила номинантов на премию «Оскар». Имена номинантов в прямом эфире объявили актеры Джон Чо и Иссай Рэй, запись обнародовалина странице Американской киноакадемии в Twitter.

It’s #OscarNoms morning! Tune in to find out this year’s nominees. https://t.co/XKQNawb0nH

— The Academy (@TheAcademy) 13 января 2020 г.

В категории «Лучший фильм» представлены «Ford против Ferrari», «Ирландец», «Кролик Джо Джо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в Голливуде», «Паразиты».

На награду «Лучший режиссер» претендуют Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс «Джокер»), Сэм Мендес («1917»),

Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»), Пон Джун Хо («Паразиты»).

На награду в номинации «Лучшая мужская роль» претендуют Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо ди Каприо («Однажды… в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Фениск («Джокер»), Джонатан Прайс («Два Папы»).

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» названы Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству», Энтони Хоппкинс («Два Папы), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец»), Брэд Питт («Однажды в Голливуде»).

В категории «Лучшая женская роль» названы Синтия Эриво («Гарриет», Скарлет Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Террон («Скандал»), Рене Зеллвеггер («Джуди»).

На получение награды в номинации «Лучшая женская роль второго плана» претендуют Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»),

Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джо Джо»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Марго Робби («Скандал»).

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» фигурируют «Достать ножи» Райана Джонсона, «Брачная история» Ноа Баумбаха, «1917» Сэма Мендеса и Кристи Уильсон-Кайрнс, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Паразиты» Понг Джун Хо.

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» заявлены «Ирландец», «Кролик Джо Джо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Два Папы».

В номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» – «Как приручить дракона: Скрытый мир», «Я потерял свое тело», «История игрушек 4», «Клаус», «Потерянное звено».

Лучшей музыкой к фильму могут назвать мелодии к лентам «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Звездные войны: Восхождение Скацокера», лучшим саундтреком – песни из мультфильмов и фильмов «История игрушек 4», «Рокетмен», «Прорыв», «Холодное сердце 2», «Гарриет».

На «Лучший монтаж» претендуют «Ford против Ferrari», «Ирландец», «Кролик Джо Джо», «Джокер», «Паразиты». На «Лучший дизайн костюмов» – «Ирландец», «Кролик Джо Джо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Однажды в Голливуде»,

В категории «Лучшие визуальные эффекты» фигурируют «Мстители: Финал», «Ирландец», «Король лев», «1917», «Звездные войны: Восхождение Скайуокера».

За «Лучший дизайн костюмов» будут бороться «Ирландец», «Кролик Джо Джо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Однажды в Голливуде». В номинации «Лучший грим и прически» названы «Скандал», «Джокер», «Джуди», «Малефисента: Владычица тьмы», «1917».

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» оглашены «Тело Христа» (Польша), «Страна меда» (Северная Македония), «Отверженные» (Франция), «Боль и слава» (Испания), «Паразиты» (Южная Корея).

Победителей назовут на 92-ой церемонии награждения, которая состоится в ночь с 9 на 10 февраля в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Зампредседателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки заявил, что ошибочный пуск ракеты по украинскому самолету случился из-за недостатка координации с новым расчетом сил ПВО, установленным возле международного аэропорта Тегерана. «До взлета самолета расчеты ПВО уведомили где-то раз или два… Однако не было полной координации с новым расчетом системы ПВО, который был […]