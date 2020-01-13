Samsung представил защищённый смартфон Galaxy XCover Pro

13.01.2020, 18:14, Новости дня

Компания Samsung презентовала новую модель смартфона Galaxy XCover Pro.

Данный девайс получил усиленный корпус, а также улучшенную батарею емкостью 4050 мАч. Аппарат окажется максимально актуальным и полезным для тех, кто не способен аккуратно пользоваться смартфона. В частности, разработчики обеспечили здесь защиту от ударов, попадания влаги и пыли, а также соответствие стандарту MIL-STD-810G.

Новый смартфон Galaxy XCover Pro получил увеличенный экран с диагональю 6,3 дюйма с высоким разрешением. Производительность обеспечивается мощным чипом Exynos 9611 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Основная камера имеет сдвоенный объектив 25+8 мегапикселей. аппарат получил модуль бесконтактной оплаты. Выход в продажу Galaxy XCover Pro пройдет 31 января в Финляндии.



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