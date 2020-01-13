На полицейских, связанных с «делом Голунова», завели дело о «превышении полномочий с причинением тяжких последствий»

Журналист Иван Голунов подтвердил «Интерфаксу» 13 января, что Следственный комитет завел уголовное дело в отношении

сотрудников полиции, которые связаны с его делом и задержанием.

«СК прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», – рассказал он. По этой статье фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Но по словам адвоката журналиста Сергея Бадамшина, Голунов пока так и не признан потерпевшим по делу. Его защита будет добиваться того, чтобы это было сделано.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы: его обыскали, нашли у него в рюкзаке наркотики, а позже еще несколько упаковок были обнаружены в квартире журналиста.

Журналист и его защита настаивали, что наркотики ему подбросили, а его коллеги связывали задержание с расследованиями о коррупции и теневом бизнесе, которые вел Голунов. Через несколько дней массовых протестов в Москве и других городах и привлечения СМИ внимания к делу журналист был освобожден, а дело в отношении него закрыто.

После этого Голунов и его адвокаты в течение нескольких месяцев пытались добиться возбуждения дела в отношении полицейских, которые его задерживали и требовали установить «заказчика» журналиста. Но в итоге следствие лишь засекретило все без исключения материалы по делу.

В декабре 2019 года во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что в отношении полицейских, связанных с делом журналиста, все-таки были заведены уголовные дела. Позже это подтвердил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

«Что касается Голунова… Голунов, да, его фамилия? Действительно, его дело засекречено. От работы отстранены пять человек, они уволены, и против них против всех возбуждены уголовные дела. Этим занимается СК, не МВД», – сказал тогда Путин. Никаких подробностей дела ни президент, ни следователи не уточнили.

Известно, что после освобождения Голунова четверо сотрудников полиции по Западному административному округу Москвы, которые непосредственно задерживали журналиста и проводили обыск у него в квартире, были уволены в результате служебной проверки.

Также через неделю после задержания журналиста президент РФ Владимир Путин отправил в отставку двух генералов полиции, которых СМИ считали причастными к делу о подбросе наркотиков. Это:

генерал-майор полиции Юрий Девяткин, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве;

генерал-майор полиции Андрей Пучков, начальник управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по Москве. ​

Также от должности был отстранен начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

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