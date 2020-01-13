Якутский шаман объявил о новом походе на Москву, чтобы «изгнать Путина»

Якутский шаман Александр Габышев объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина, которого он называет «демоном». По словам шамана, он собирается выдвинуться со своими сторонниками в столицу в марте этого года.

По словам Габышева, поход состоится независимо от судебных решений.

«Я подчиняюсь только закону Бога. Он сказал в марте, значит в марте», – сообщил шаман в видеообращении.

Он собирает своих сторонников в Якутске. Конкретной даты начала похода шаман не назвал.

Александр Габышев получил широкую известность в марте 2019 года, когда начал пешее путешествие из Якутии в Москву с целью «изгнать Путина» из Кремля. Он заявлял, что президент России является «порождением темных сил» и изгнать его под силу только шаману.

Шаман прошел около 3 тысяч километров из 8 тысяч и привлек множество последователей.

В ночь на 19 сентября прошлого года на границе Бурятии и Иркутской области его задержали сотрудники правоохранительных органов в масках с оружием. Его отправили обратно в Якутию и 20 сентября поместили в республиканский психоневрологический диспансер.

В отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Согласно материалам его дела, «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности».

В сентябре Габышева выпустили под подписку о невыезде.

Свой второй поход Габышев начал 8 декабря. Как и в первый раз, он хотел пройти пешком из Якутска в Кремль. Его опять задержали и оштрафовали на 1 тысячу рублей по административной статье – за неповиновение распоряжению полицейского.

Несколько якутских СМИ после второго задержания шамана сообщили, что на него завели уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), но Следственный комитет это опроверг, заявив, что такого дела нет.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

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