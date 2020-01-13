Тина Кароль показала фигуру в черном боди

Украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном боди.

Певица позировала, лежа на полу.

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#tinakarol #тинакароль ph @little_puida

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 12 Янв 2020 в 11:50 PST

Автор фото – Анна Гончарова.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года.

В 2005 году она заняла второе место на конкурсе «Новая волна» и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе «Евровидение», где заняла седьмое место.

В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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