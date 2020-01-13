РПЦ призвала православных россиян не поздравлять друг друга с Годом крысы

Православные россияне могут дарить друг другу любые подарки, в том числе игрушечных крыс, но только если они не имеют религиозного значения, считает иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«Если мы относимся к этому как к шутке, игрушке, можно дарить что угодно. Просто надо всегда отдавать себе отчет в том, что это игра. Для восточного человека – это жизнь, традиции. А для нас никаких Годов крыс и мышей не бывает. Для православного человека любой восточный календарь ничего не значит», – сказал Феодорит, передает РИА «Новости».

Он отметил, что отказ принять подарок может обидеть дарителя, но «если подарок имеет религиозное значение, или дарит его человек другой религиозной традиции, стоит сказать: «Я в это не верю».

Священник рассказал, что сам коллекционирует игрушечных мышей и дарит их «православным, но не зацикленным людям». «Подарить крысу, как сейчас говорят «православнутому», то есть фанатику – это будет оскорбление. С другой стороны, для невоцерковленного человека это может послужить соблазном: батюшка дарит каких-то восточных персонажей. У меня есть православные друзья, которые относятся к таким вещам с юмором. Почему бы не подарить им мыша на старый Новый год?» – заключил иеромонах.

Напомним, 2020 год, согласно китайскому циклическому календарю, считается годом металлической крысы.

Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января, так как до введения в РФ григорианского календаря именно на эти дни приходились 31 декабря и 1 января.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил по поводу окончания длинных новогодних праздников.

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