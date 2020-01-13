В тяжелом положении герцоги Сассекские раскроют компромат на семью королевы. Веб-сайт Express, ссылаясь на инсайдера, пояснил об ответных мерах, якобы разработанных принцем Гарри и его супругой Меган Маркл.

Заявление внука Елизаветы II и его супруги о сложении полномочий членов королевской семьи, несмотря на свою ожидаемость, вызвало целый шквал предположений в СМИ. Молодая семья принца Гарри хочет быть самостоятельной и не зависеть от чьей-либо воли. Вместе с тем, они пообещали поддерживать королеву. Насколько совместимы независимость и поддержка, покажет время, но британской общественностью вопрос обсуждается явно не в пользу «беглецов».

По сведениям инсайдера, американская PR-команда Меган Маркл, якобы уже ищет возможности с помощью телевидения обезопасить супругов в том случае, если старшие члены семьи начнут противостоять их решению. Банальный шантаж, хоть и облеченный в форму ответных мер, усиливает негатив в британском обществе по отношению к герцогу, а в большей степени к герцогине. Компромат на собственную семью не добавляет симпатии британцев к младшему внуку королевы, считает инсайдер.

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