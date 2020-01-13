А вдруг Трамп помощи попросит — Mainichi Shimbun призвала Токио не отправлять корабли на Ближний Восток

Японский кабинет министров в прошлом году принял решение об отправке военных кораблей на Ближний Восток для «исследований и изучения обстановки», однако сегодня ситуация в регионе кардинально изменилась. Как пишет газета Mainichi Shimbun в своей редакционной статье, может произойти так, что японские военные окажутся вовлечены в вооружённый конфликт за пределами страны, поэтому парламенту необходимо пересмотреть данное решение.



Reuters

В конце прошлого года кабинет министров Японии принял решение об отправке контингента военно-морских сил самообороны Японии на Ближний Восток. Как пишет Mainichi Shimbun, сегодня ситуация в регионе значительно изменилась, поэтому данное решение необходимо подвергнуть повторному рассмотрению.

Как напоминает издание, министр обороны Японии Коно Таро издал приказ об отправке на Ближний Восток отряда военных кораблей и другой военной техники. С самого начала включать этот отряд сил самообороны Японии в коалицию государств под предводительством США не планировалось. Однако после убийства Соединёнными Штатами высокопоставленного командующего специальными силами Ирана ситуация кардинально изменилась. Поэтому отправка Японией, которая является союзником США, отряда своих сил самообороны в регион, вызовет неприятие, и может возникнуть опасность атаки местных вооружённых группировок против японских военных, а также японских гражданских судов. Кроме того, существует ещё одна проблема: Дональд Трамп может потребовать от японских сил самообороны помощи американским вооружённым силам, раз уж японские военные оказались поблизости.

При принятии решения об отправке сил самообороны власти юридически исходили из того, что дело закончится «несложной миссией по проведению исследований и изучению обстановки», что в принципе прописано в законе о создании Министерства обороны Японии. Однако, пишет издание, миссия «исследований и изучения обстановки», не требующая одобрения парламента, никак не соответствует тяжести политического решения, которое грозит опасностью вовлечения японских военных в вооружённый конфликт за пределами страны.

Как заключает Mainichi Shimbun, срок выхода отряда японских военных кораблей на Ближний Восток назначен на период после 2 февраля этого года, поэтому необходимо, чтобы на открывающейся 20 января очередной сессии парламента этот вопрос подвергся тщательному обсуждению.

«Парламентом должна быть выработана позиция, которая может включать в себя и требование пересмотра решения об отправке сил самообороны на Ближний Восток», — заключает японское издание в своей редакционной статье.

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