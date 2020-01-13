Британское СМИ отказалось называть Крым украинским

Посольство Украины в Великобритании потребовало от британской газеты Daily Mail назвать Крым украинским в публикации, где полуостров указан территорией России.
«Весь мир знает, что Крым это Украина. К сожалению, британская Daily Mail по-прежнему этого не знает. Пожалуйста, сделайте соответствующую поправку, чтобы не вводить читателей в заблуждение», – написали украинские дипломаты в Twitter.
В субботу издание опубликовало статью о лунном затмении, которое наблюдалось ночью накануне, а также о ему первом в году полнолунии. В материале были опубликованы фото полнолуния и затмения из разных частей света: Великобритании, Испании, Греции, Турции и Непале.
Снимок, сделанный в Крыму, был подписан следующим образом: «небесный феномен, запечатленный над деревней Клиновка, в Симферопольском районе, в Крыму, в России», информирует ТАСС.
Сейчас же на сайте Daily Mail это фото подписано просто «Над деревней Клиновка, Симферопольский район, Крым». Россия, впрочем, как и Украина, в подписи к фотографии не указана.
В конце ноября прошлого года компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». Крым и Севастополь обозначены территорией России.
Решение корпорации признать российский статус Крыма вызвал негодование украинских политиков. Так, глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал Apple не заниматься глобальной политикой, а экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин призвал отказаться от использования продукции Apple.
Украина пожаловалась на Apple в Госдепартамент США и направила запросы самой компании.
Позже в Apple объяснили, что изменения внесены для российских пользователей и не распространяются на карты за пределами России.
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Последнее: Посольство Украины в Великобритании потребовало от британской газеты Daily Mail назвать Крым украинским в публикации, где полуостров указан территорией России. «Весь мир знает, что Крым это Украина. К сожалению, британская Daily Mail по-прежнему этого не знает. Пожалуйста, сделайте соответствующую поправку, чтобы не вводить читателей в заблуждение», – написали украинские дипломаты в Twitter. В субботу издание […]
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