Информацию о планах СБУ по подрыву Крымского моста опровергли

Информация о якобы планировавшемся СБУ подрыве Крымского моста не соответствует действительности, сообщил источник в силовых структурах России.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, Депутат Госдумы Константин Затулин ранее заявил, что СБУ планировала подорвать Крымский мост.

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