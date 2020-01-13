Информацию о планах СБУ по подрыву Крымского моста опровергли

Информация о якобы планировавшемся СБУ подрыве Крымского моста не соответствует действительности, сообщил источник в силовых структурах России.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, Депутат Госдумы Константин Затулин ранее заявил, что СБУ планировала подорвать Крымский мост.
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Последнее: Посольство Украины в Великобритании потребовало от британской газеты Daily Mail назвать Крым украинским в публикации, где полуостров указан территорией России. «Весь мир знает, что Крым это Украина. К сожалению, британская Daily Mail по-прежнему этого не знает. Пожалуйста, сделайте соответствующую поправку, чтобы не вводить читателей в заблуждение», – написали украинские дипломаты в Twitter. В субботу издание […]
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