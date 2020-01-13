Из-за пожаров в Австралии коал могут внести в список исчезающих видов

Министерство по защите окружающей среды Австралии заявило, что популяция коал из-за пожаров понесла серьезный удар. И в некоторых частях страны эти животные могут быть внесены в список исчезающих видов. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.
Издание публикует интервью с министром по защите окружающей среды Сьюзан Лей. По ее словам, правительство выделило $50 млн на поддержку дикой природы Австралии.
Только в штате Новый Южный Уэльс из-за пожаров популяция коал сократилась на 30%.
«После оценки последствий пожаров для этих животных может получиться, что в некоторых частях страны мы будем вынуждены перевести их из разряда животных, находящихся в уязвимости, в разряд животных под угрозой исчезновения», — отметила Сьюзан Лей.
Власти страны пытаются вылечить пострадавших от пожаров животных, задействовав все резервы местных зоопарков и специализированных ветеринарных лечебниц.
Из-за пожаров в Австралии погибло более 1 млрд животных.
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Последнее: Министерство по защите окружающей среды Австралии заявило, что популяция коал из-за пожаров понесла серьезный удар. И в некоторых частях страны эти животные могут быть внесены в список исчезающих видов. Об этом пишет The Sydney Morning Herald. Издание публикует интервью с министром по защите окружающей среды Сьюзан Лей. По ее словам, правительство выделило $50 млн на поддержку […]
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