Украина: 5 стран обсудят в Лондоне иск против Ирана

Представители пяти стран, граждане которых погибли в результате крушения украинского самолета в Иране на прошлой неделе, в четверг встретятся в Лондоне, чтобы обсудить возможные возможные правовые действия в отношении Тегерана, заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе визита в Сингапур.

По словам Пристайко, страны также обсудят компенсацию и расследование инцидента. В результате крушения самолета, который разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду, погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Пристайко назвал «ерундой» заявления Ирана о том, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит, когда пролетал в районе важной военной базы в момент обострения напряженности. Глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что Тегеран согласился передать Киеву черные ящики самолета для проведения расследования.

«Мы создали группу министров иностранных дел из стран, переживших потерю. 16 января мы лично встретимся в Лондоне, чтобы обсудить возможные меры, в том числе правового характера», – заявил Пристайко.

По его словам, во встрече примут участие Канада, гражданами которой являлись 57 погибших, а также Швеция, Афганистан и некая пятая страна. Канада ранее сообщала, что эти четыре страны и Великобритания создали координационную группу для оказания поддержки семьям погибших.

Среди пассажиров самолета было много граждан Ирана, также имеющих паспорта других стран.

Иран в субботу признал, что самолет был сбит его вооруженными силами в результате «чудовищной ошибки». По словам Пристайко, Иран заранее не уведомил Украину о том, что собирается взять на себя ответственность за катастрофу.

Как заявляет Тегеран, его система ПВО среагировала по ошибке, приняв лайнер за «вражеский объект», когда он повернул в направлении военной базы Корпуса стражей Исламской революции под Тегераном.

«Это ерунда, потому что есть подтвержденные данные, что наш самолет следовал по международному маршруту, предоставленному диспетчерами… Не происходило ничего из ряда вон выходящего», – отметил Пристайко, добавив, что, согласно расследованию, последними словами пилота была фраза: «На борту все в порядке, переключаюсь в режим автопилота».

«Я видел в СМИ информацию, что наш самолет сменил маршрут… Да, потому что по нему ударила ракета! Он уже погибал», – добавил министр.

Пристайко подчеркнул, что все причастные к катастрофе должны понести ответственность.

«Мы не хотим, чтобы указали на кого-то вроде солдата очень низкого ранга и сказали, что на кнопку нажал он… Это ответственность иранского правительства, – заявил он. – Нужно выяснить, кто отдал приказ, кто нажал на кнопку… Все эти люди должны быть наказаны».

Пристайко добавил, что ключевую роль в расследовании должны сыграть украинские эксперты, многие из которых участвовали в расследовании крушения малазийского лайнера над восточной Украиной.

«Мы хотим, чтобы полное расследование записей с самих черных ящиков провели украинские специалисты», – сказал он, добавив, что в процессе также будут участвовать Франция и компания Boeing, которая произвела самолет.

«Они (иранцы) обещали отдать нам черные ящики. Нет конкретной даты, когда это будет сделано. Мы призываем немедленно передать черные ящики», – отметил министр.

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Последнее: Представители пяти стран, граждане которых погибли в результате крушения украинского самолета в Иране на прошлой неделе, в четверг встретятся в Лондоне, чтобы обсудить возможные возможные правовые действия в отношении Тегерана, заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе визита в Сингапур. По словам Пристайко, страны также обсудят компенсацию и расследование инцидента. В […]