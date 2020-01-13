Новый недорогой кроссовер Renault впервые показали на фото

Французская компания Renault приступила к тестовым испытаниям нового недорогого кроссовера.
Представители марки указали, что официальная презентация модели может пройти уже в следующем месяце. Ранее специалисты обозначили, что новый недорогой кроссовер преимущественно будут продавать на индийском рынке. Под капотом автомобиля Renault используется 1-литровый бензиновый двигатель на 95 л.с. мощности. В разных комплектациях предложены механическая трансмиссия или роботизированная коробка передач.
Однако во всех модификациях паркетник Renault получил исключительно передний привод. Новинка сможет похвастаться климат-контролем, мульти-рулем, продвинутой мультимедийной системой, подогревом сидений и другими опциями. Выпуск кроссовера состоится уже ко второй половине 2020 года.
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