Новый пикап GMC Canyon получил внедорожную версию

Новый американский пикап GMC Canyon в скором времени получит улучшенную внедорожную модификацию, которая имеет приставку AT4.

В свою очередь, разработчики предложили более продвинутый дизайн кузова, который выражен темными оттенками на решетке радиатора и другим внешних элементах. В салоне применили улучшенные кресла, на которых предусмотрены специальные строчки. Новая модель AT4 получил ассистента для безопасного спуска. Автомобиль оснастили 17-дюймовыми стильными дисками.

Под капотом внедорожного пикапа AT4 установлен 3,6-литровый бензиновый мотор, который выдает 308 л.с. мощности. Также покупатели смогут приобрести улучшенную версию с 2,8-литровым дизельным агрегатом на 181 л.с. мощности.

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