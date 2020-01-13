Кремль опубликовал новую серию архивных фотографий Путина

Пресс-служба Кремля опубликовала фотографии и видеозаписи с президентом РФ Владимиром Путиным 2005-2009 годов.
«Сайт 20.kremlin.ru пополнился фотографиями и видеозаписями с 2005 по 2009 год включительно. В ближайшее время станут доступными материалы и за другие годы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Альбом «Путин. 20 лет» доступен по адресу 20.kremlin.ru. Там находятся архивные фотографии и видеозаписи с Путиным.
Ранее сообщалось, что к 20-летию работы Путина на высших государственных постах опубликованы избранные фото- и видеоматериалы.
До этого о подготовке проекта рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это «не хроника и не летопись», а «наиболее яркие, интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Фейки стали неотъемлемой частью информационной реальности, заменив собой городские легенды прошлых […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Армия Хафтара объявила о прекращении огня на западе Ливии / 12 января
- Абэ собрался решить вопрос Курил с помощью «нового подхода» / 2 декабря
- Певцов объяснил выбор образа Сталина при записи обращения к Познеру / 4 декабря
- Погибший на Донбассе офицер «Альфы» Каплунов был тайным свидетелем в деле экс-беркутовцев / 10 декабря
- Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа в Израиле / 16 декабря
- Эксперты объяснили появление разоблачений о громких преступлениях в Белоруссии политическим фактором / 16 декабря
- Путин пожаловался на недосып, но все равно выиграл / 26 декабря
- В ЕС отреагировали на сокращение обязательств Ирана по ядерной сделке / 6 января