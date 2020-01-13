Кремль опубликовал новую серию архивных фотографий Путина

13.01.2020, 17:51, Новости дня

Пресс-служба Кремля опубликовала фотографии и видеозаписи с президентом РФ Владимиром Путиным 2005-2009 годов.

«Сайт 20.kremlin.ru пополнился фотографиями и видеозаписями с 2005 по 2009 год включительно. В ближайшее время станут доступными материалы и за другие годы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Альбом «Путин. 20 лет» доступен по адресу 20.kremlin.ru. Там находятся архивные фотографии и видеозаписи с Путиным.

Ранее сообщалось, что к 20-летию работы Путина на высших государственных постах опубликованы избранные фото- и видеоматериалы.

До этого о подготовке проекта рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это «не хроника и не летопись», а «наиболее яркие, интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет».



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