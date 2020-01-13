Мнение: Почему Ходорковский молчит, а Навальный истерит?

Журналисты, снимавшие документальный фильм в ЦАР, были убиты во время грабежа. К такой версии пришли следователи. Ответственными за убийство в СК назвали жителей Африки, которые регулярно совершают преступления в данном регионе – пишет РБК.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. В интервью изданию «Коммерсантъ» Заместитель председателя СКР Игорь Краснов прокомментировал расследование данного преступления.

«Установлено, что для съемок документального фильма 28 июля 2018 года журналисты по туристическим визам прилетели в столицу ЦАР город Банги. Там с помощью «неустановленного» лица, представившегося сотрудником ООН, наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране. После того как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной. По дороге при проверке документов съемочная группа была предупреждена об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе они отказались. Позднее машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться.

Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — сообщил представитель СКР.

После публикации данного интервью заместителя председателя СКР о расследовании громких дел многие СМИ вычленили исключительно кусочек об убийстве в ЦАР, а наши оппозиционеры ринулись комментировать это заявление.

Мы и раньше знали, что СК — структура, обслуживающая тех, кто грабит Россию — воров и коррупционеров. Но сейчас мы наблюдаем, как СК действует совместно с убийцами, помогая им уйти от ответственности. «Господа» «офицеры». https://t.co/3s3lNJGx72

— Alexey Navalny (@navalny) January 12, 2020

Самое интересное, что по сути никакой новости в позиции СКР нет – ограбление изначально было основной версией убийства журналистов. Следствие еще не окончено и когда оно будет полностью завершено, пока неизвестно. От комментариев данного инфоповода воздержался Михаил Ходорковский, который являлся спонсором «ЦУР», отправившим журналистов в африканскую страну.

В СК считают, что российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР с целью ограбленияhttps://t.co/qZr9nNXChs

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 13, 2020

После инцидента Ходорковский прекратил спонсирование проекта, раскритиковав организацию поездки российских журналистов, а ныне обходит эту историю стороной. Правда его издание «МБХ Медиа» пишет:

«По данным источников «Досье», правоохранительные органы в ЦАР не предпринимают действий по расследованию преступления, а следствие в России по факту убийства ведется медленно и неэффективно».

Это вы так намекаете на необходимость провести допросы организаторов поездки? Коняеву и Михаилу Борисовичу точно ведь есть, что рассказать – раз они критикуют следствие.

Источник: Теория элит

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