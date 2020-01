В Ираке застрелили журналиста и оператора

В Ираке 10 января убили журналиста Dilja TV Ахмена Абделя Самаду и оператора Сафаа Гали. Их застрелили в городе Басра в их машине. Об этом сообщает Daily Mail.

Самад погиб на месте, а Гали скончался в больнице. Погибшие были известны своей критикой иракских правоохранителей за применение силы против демонстрантов.

11 января в Басре прошли акции протеста в связи с произошедшим.

Посольство США в Багдаде в Twitter осудило «трусливое» убийство мужчин.

«Длительные убийства, похищения людей, погони и запугивания со стороны вооруженных группировок в отношении представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными», – говорится в документе.

В заявлении посольство призвало правительство Ирака защищать журналистов, право на свободу выражения мнений и обеспечивать осуществление активистами демократических прав без страха репрессий.

