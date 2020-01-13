В Ираке застрелили журналиста и оператора

В Ираке 10 января убили журналиста Dilja TV Ахмена Абделя Самаду и оператора Сафаа Гали. Их застрелили в городе Басра в их машине. Об этом сообщает Daily Mail.
Самад погиб на месте, а Гали скончался в больнице. Погибшие были известны своей критикой иракских правоохранителей за применение силы против демонстрантов.
11 января в Басре прошли акции протеста в связи с произошедшим.
Посольство США в Багдаде в Twitter осудило «трусливое» убийство мужчин.
«Длительные убийства, похищения людей, погони и запугивания со стороны вооруженных группировок в отношении представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными», – говорится в документе.
В заявлении посольство призвало правительство Ирака защищать журналистов, право на свободу выражения мнений и обеспечивать осуществление активистами демократических прав без страха репрессий.
The United States Condemns the Assassination of Ahmed Abdul Samad and Safaa Ghali pic.twitter.com/XDRUZPVzeu
— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 11, 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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