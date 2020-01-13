Автоновости: Будущему универсалу Subaru обещают версию STI и неожиданные решения

13.01.2020, 17:34, Новости дня

На Токийском автосалоне, посвященном индустрии тюнинга, компания Subaru продемонстрировала очередной прототип универсала Levorg нового поколения. На этот раз универсал обзавелся шильдиками STI Sport и кое-какими неожиданными доработками.

Внешними отличиями универсала от "гражданского" прототипа, показанного в октябре, стали легкий обвес кузова, добавляющий экстерьеру "Леворга" немного агрессии, а также иные колесные диски. Новый прототип, как и осенний, дебютировал с наглухо тонированными стеклами: чем будет отличаться интерьер новинки, до сих пор неизвестно.

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Зато в Subaru поделились кое-какой информацией по технической части. Именно Levorg STI Sport стал первой моделью "Субару", в подвеске которой применены адаптивные электронноуправляемые амортизаторы, способные "на лету" менять собственную жесткость.

Кроме того, заявлено, что универсал обзавелся системой, позволяющей выбирать из нескольких режимов преднастроек работы подвески, коробки передач, системы полного привода и отклика на педаль акселератора.

Между тем, в Subaru по-прежнему хранят таинственное молчание касательно набора силовых агрегатов для будущего Levorg нового поколения. Все, что пока известно – новинке прочат некий совершенно новый турбомотор, который при традиционно оппозитной конфигурации будет иметь объем в 1,8 л. Предположительно, его отдача для гражданских версий составит около 200 л.с.



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Последнее: На Токийском автосалоне, посвященном индустрии тюнинга, компания Subaru продемонстрировала очередной прототип универсала Levorg нового поколения. На этот раз универсал обзавелся шильдиками STI Sport и кое-какими неожиданными доработками. Внешними отличиями универсала от "гражданского" прототипа, показанного в октябре, стали легкий обвес кузова, добавляющий экстерьеру "Леворга" немного агрессии, а также иные колесные диски. Новый прототип, как и осенний, […]

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