Великобритания назвала арест своего посла в Иране «недопустимым нарушением дипломатического протокола»

Великобритания вызвала в понедельник иранского посла в Лондоне, чтобы выразить протест в связи с задержанием в Тегеране британского посла в Иране, имевшим место в минувшие выходные.

Об этом заявило правительство Великобритании.

Официальный Лондон высказал «решительные возражения» в связи с «неприемлемым нарушением» дипломатического протокола, заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Напомним, что посол Роб Макэр был арестован в субботу после демонстраций в память о 176 погибших в результате осуществленного по ошибке ракетного обстрела украинского пассажирского самолета иранскими военными.

Иранские власти подтвердили факт ареста иностранца во время «незаконного сборища», добавив, однако, что после опознания он был освобожден.

По словам Макэра, он направлялся на мероприятие, обозначенное как «бдение», и покинул его через несколько минут после того, как некоторые участники начали что-то выкрикивать. Спустя полчаса он был арестован.

«Это было недопустимое нарушение Венской конвенции, и оно должно стать предметом расследования. Мы хотим получить от иранского правительства заверение в том, что это никогда не повторится», – заявил пресс-секретарь британского правительства.

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Последнее: Великобритания вызвала в понедельник иранского посла в Лондоне, чтобы выразить протест в связи с задержанием в Тегеране британского посла в Иране, имевшим место в минувшие выходные. Об этом заявило правительство Великобритании. Официальный Лондон высказал «решительные возражения» в связи с «неприемлемым нарушением» дипломатического протокола, заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Напомним, что посол Роб Макэр был […]