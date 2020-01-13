Российские туристы стали чаще летать в Латинскую Америку и Африку

Специалисты узнали, в какие страны и города в прошлом году чаще всего летали российские туристы. Наиболее популярными направлениями у них оказались страны Латинской Америки, Азии и Африки, при этом билеты соответствовали бюджетному классу.

Если в 2018 году российские туристы продолжали летать в Европу, то уже в следующем самым быстрорастущим направлением стал остров Маврикий. Запросы о покупке билетов на самолет в это островное государство возросли на 56%. Второе место по популярности заняла Бразилия, а третье — Аргентина.

Кроме того, в рейтинг наиболее популярных направлений попали Филиппины, Индонезия, Япония, ЮАР, Перу и Новая Зеландия. Европейский регион представляли только Мальта и Италия.

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