Роскошный премиальный кроссовер Genesis показали на парковке

Фотошпионам удалось запечатлеть на парковке новый премиальный кроссовер Genesis.

Данный автомобиль все еще не представлен публике, однако презентация пройдет уже через несколько дней. Напомним, серийный выпуск Genesis GV80 состоялся в начале прошлого месяца. На южнокорейском рынке премьера состоялась в декабре, тогда как мировая презентация была анонсирована на 15 января.

Производитель пока не называет никаких деталей о внешнем виде и характеристиках, однако серийный кроссовер GV80 практически ничем не отличается от ранее показанного концепта. Автомобиль получил двухуровневую головную оптику, стильную решетку радиатора, а также уникальную форму капота. На рынок поступят модификации с 2,5 и 3,5-литровыми бензиновыми агрегатами.

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