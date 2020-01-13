«Купаемся голенькие»: народ разинул рот от отдыха певицы Елки с подругами

В кадре артистка позирует вместе со стилистом Анной Савельевой. Певица одета в свободное черное платье и кроссовки. Ее подруга выбрала для фото черный купальник в белый горошек и легкую белую накидку до щиколоток. Обе знаменитости дополнили образ солнцезащитными очками. На снимке Елка обнимает приятельницу за ногу.

«Хохочем тут до разрыва шаблонов. Нас четыре штуки, живем на отшибе в деревне, купаемся в своем маленьком басике (бассейне – прим.ред.) голенькие, едим то, что раздобудем на рынке и приготовим. Иногда выбираемся в туристические места, но только для того, чтобы убежать обратно в свои джунгли. Третий день отпуска, по ощущениям месяц минимум», – поделилась своим восторгом певица.

Как сообщает издание Teleprogramma.pro, артистка расписала, чем занимаются ее подруги. Анна готовит для всех вкусные завтраки. Евгения с Мартой любят рисовать. Сама Елка, по собственному признанию, поет и кормит комаров.

Исполнительница попросила всех своих поклонников порадоваться за нее. Некоторые поинтересовались, почему звезда отечественного шоу-бизнеса предпочла обществу мужчин компанию подруг. За несколько часов публикация набрала более 21 тысячи лайков.

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Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger) 12 Янв 2020 в 11:34 PST

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