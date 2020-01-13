Медведев привел цитату Чехова о новом годе, который «всегда хуже»

13.01.2020, 17:30, Новости дня

Премьер-министр Дмитрий Медведев на церемонии вручения премий правительства в области СМИ пошутил по поводу окончания длинных новогодних праздников, процитировав по этому поводу Антона Чехова.

«Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже», – процитировал Чехова Медведев, передает ТАСС.

При этом он предложил не забывать об окончании праздников и призвал чаще вспоминать высказывания классиков русской литературы, в частности Чехова, который утверждал, что при встрече Нового года «нужно не радоваться, а страдать, плакать», так как, «чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег».

«На этой оптимистической ноте я хотел бы вам пожелать веселого Старого Нового года», – заключил Медведев.

Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января, так как до введения в РФ григорианского календаря именно на эти дни приходились 31 декабря и 1 января.

Ранее россияне рассказали об обещаниях на новый год.



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