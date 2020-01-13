В Токио представлен концепт на базе Toyota Prius

Японская компания Toyota презентовала на автосалоне в Токио новую концептуальную модель Ambivalent RD Prius PHV.
Новинка выполнена на платформе Prius PHV, тогда как внешний вид получился достаточно уникальным и не похожим на предшественников. В свою очередь, разработчики пока удерживают в тайне подробности о гибридной модели, однако ее дизайн напоминает сзади рыбий плавник.
Предполагается, что новая модель получила гибридную установку, состоящую из 1,8-литрового бензинового мотора и электрического агрегата с суммарной мощностью 122 л.с. В свою очередь, рассчитывать на высокую автономность здесь не приходится, так как автомобиль может преодолеть на электротяге около 35 километров пути.
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