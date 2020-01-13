ОНФ начал прием заявок на VI всероссийский конкурс журналистских работ

13.01.2020, 17:30, Новости дня

Фонд Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» начал прием заявок на VI всероссийский конкурс журналистских работ, сообщила исполнительный директор фонда Гузель Хайретдинова.

«Правда и справедливость» – ежегодный профессиональный конкурс для региональных журналистов и блогеров. Тематика конкурса включает в себя 12 номинаций и затрагивает все сферы развития страны в соответствии с темами нацпроектов. Все конкурсные направления курируют сопредседатели и члены центрального штаба ОНФ. На пятый конкурс, который проводился в прошлом году, поступили 6 тыс. работ от журналистов всех регионов России.

«Сегодня дан старт шестому конкурсу журналистских работ. Мы принимаем работы от печатных СМИ, интернет-изданий, региональных телеканалов, радиостанций и блогеров», – сказала Хайретдинова на пресс-конференции в ОНФ, уточнив, что заявочная кампания продлится до 10 февраля.

Замруководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева отметила, что в этом году фонд будет принимать работы по двум блокам: информационный (новостной) репортаж, а также журналистское расследование, специальный репортаж.

Плещева также рассказала, что в рамках конкурса ОНФ проведет восемь пресс-конгрессов в восьми федеральных округах с участием членов жюри, журналистского сообщества и участников конкурса, которые смогут презентовать свои конкурсные работы.

Торжественная церемония награждения победителей традиционно пройдет летом в рамках медиафорума ОНФ.



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